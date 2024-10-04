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Новости

04 октября, 14:45

Новости

Новости часа: в Москве выбрали лучших педагогов в рамках городского конкурса

Новости часа: в Москве выбрали лучших педагогов в рамках городского конкурса

Новости часа: Сергей Собянин поздравил московских педагогов с наступающим Днем учителя

Новости часа: Собянин заявил, что за лето на ВДНХ провели 5 тыс мероприятий

Собянин рассказал об обновленной школе № 37 в Раменках

Новости часа: Собянин рассказал, как столичный "Банк технологий" помогает развитию бизнеса

Мэр Москвы: "Банк технологий" предлагает более 500 разработок для бизнеса

Собянин: мероприятия на ВДНХ этим летом посетили 9 млн человек

Сергей Собянин: 5 тыс мероприятий провели за лето на ВДНХ

Собянин: 44 жилых комплекса передали под заселение по реновации с начала года

Новости часа: утвержден проект городского центра развития в районах Беговом и Хорошёвском

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве выбрали лучших педагогов в рамках городского конкурса, заявил Сергей Собянин. По его данным, ежегодно в конкурсе "Учитель года Москвы" проходят отбор более 30 тысяч учителей.

ЦОДД из-за дождя рекомендовал использовать метро для поездок по городу.

Крупный образовательный центр со школой и детским садом построят в Можайском районе, указал заммэра Владимир Ефимов.

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