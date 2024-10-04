Новости часа: в Москве выбрали лучших педагогов в рамках городского конкурса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве выбрали лучших педагогов в рамках городского конкурса, заявил Сергей Собянин. По его данным, ежегодно в конкурсе "Учитель года Москвы" проходят отбор более 30 тысяч учителей.

ЦОДД из-за дождя рекомендовал использовать метро для поездок по городу.

Крупный образовательный центр со школой и детским садом построят в Можайском районе, указал заммэра Владимир Ефимов.

