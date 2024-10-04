Мэр Москвы: "Банк технологий" предлагает более 500 разработок для бизнеса

Более 500 разработок для бизнеса и промышленности предлагает московский сервис "Банк технологий". С его помощью предприниматели внедряют в работу передовые проекты для цифровизации и автоматизации производства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В этом году в банк добавили еще 50 решений. Это – зарядные станции для электромобилей, модульные источники бесперебойного питания и даже дроны, которые могут автоматически проводить инвентаризацию товаров. В числе разработок также 3D-сканер со встроенным искусственным интеллектом. Он создает виртуальный гардероб. Пользователи примеряют одежду на собственной трехмерной модели.

Разместить свою разработку в "Банке технологий" можно по заявке на портале investmoscow.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.