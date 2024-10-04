Собянин: мероприятия на ВДНХ этим летом посетили 9 млн человек

ВДНХ исполнилось 85 лет в этом году. Только за лето юбилейного сезона на выставке побывали 9 миллионов гостей, проведено 5 тысяч концертов, фестивалей, образовательных и спортивных мероприятий, рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, более миллиона человек посетили Музейный город ВДНХ. Самыми посещаемыми музеями стали "Атом", "Космонавтика и авиация" и "Макет Москвы".

Также Собянин напомнил, что с 1 по 4 августа ВДНХ масштабно отмечала свой день рождения. Праздничные мероприятия выставки посетили 1 миллион человек. К этому времени власти столицы открыли самую длинную в Москве 769-метровую канатную дорогу "Воздушный трамвай" и мозаичное панно.

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