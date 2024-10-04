Новости часа: утвержден проект городского центра развития в районах Беговом и Хорошёвском

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Утвержден проект нового городского центра развития на территории столичных районов Беговом и Хорошёвском, рассказал Сергей Собянин.

Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 4 по 6 октября в вечернее время, сообщает столичный Дептранс.

Поездок в велопрокате Москвы стало больше почти на 70% с начала сезона. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.