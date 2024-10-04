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Новости

Новости

04 октября, 00:00

Новости

Новости часа: утвержден проект городского центра развития в районах Беговом и Хорошёвском

Новости часа: утвержден проект городского центра развития в районах Беговом и Хорошёвском

Новости часа: более 27 тыс новых рабочих мест будет создано на севере Москвы

Новости часа: Московский марафон состоится 13 октября

Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Собянин: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: "Школа бизнеса МБМ" помогает москвичам открыть свое дело

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Утвержден проект нового городского центра развития на территории столичных районов Беговом и Хорошёвском, рассказал Сергей Собянин.

Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 4 по 6 октября в вечернее время, сообщает столичный Дептранс.

Поездок в велопрокате Москвы стало больше почти на 70% с начала сезона. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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