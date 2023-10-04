Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские кварталы построят на полузаброшенных территориях в Южном Тушине, Кузьминках и Крюкове. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Порывы ветра в Москве достигли 20 метров в секунду, есть случаи повреждения конструкций и деревьев. Это данные комплекса городского хозяйства.

Реконструкцию Лианозовских прудов завершили в столице. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.