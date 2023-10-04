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Новости

04 октября, 17:30

Общество

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Собянин объявил о завершении монтажа основных конструкций здания будущего НКЦ

Новости часа: дождь и сильный ветер ожидают в Москве 4 октября

Новости часа: в Москве завершили монтаж основных конструкций НКЦ

Собянин рассказал, какие социальные объекты открыты в Москве за 5 лет

Новости часа: москвичей призвали быть аккуратнее из-за ухудшения погоды

Собянин объявил о завершении монтажа основных конструкций здания будущего НКЦ

Новости часа: пик усиления ветра в Москве будет после 14:00 4 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские кварталы построят на полузаброшенных территориях в Южном Тушине, Кузьминках и Крюкове. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Порывы ветра в Москве достигли 20 метров в секунду, есть случаи повреждения конструкций и деревьев. Это данные комплекса городского хозяйства.

Реконструкцию Лианозовских прудов завершили в столице. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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