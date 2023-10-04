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04 октября, 16:30

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Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий. Новые городские кварталы появятся на месте полузаброшенных территорий в Южном Тушине, Кузьминках и Крюкове.

Городские службы находятся в режиме повышенной готовности из-за непогоды в Москве. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Сервисом "По пути" воспользовались более 1,2 миллиона раз за два года. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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