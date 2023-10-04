Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

На месте полузаброшенных территорий в Южном Тушине, Кузьминках и Крюкове построят городские кварталы. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Речь идет о промзоне Малино в Зеленограде, части бывшей промзоны Тушино и нежилой застройке на Волгоградском проспекте. Часть домов в новых кварталах построят для программы реновации. Всего в трех районах возведут 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

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