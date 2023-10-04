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Новости

04 октября, 22:15

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Собянин объявил о завершении монтажа основных конструкций здания будущего НКЦ

Собянин объявил о завершении монтажа основных конструкций здания будущего НКЦ

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Собянин объявил о завершении монтажа основных конструкций здания будущего НКЦ

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В Москве завершили основное строительство Национального космического центра. Его создают на территории госцентра имени Хруничева по решению президента. Проект совместно реализуют правительство Москвы и "Роскосмос".

На данный момент готовы 47 этажей башни, заявил Сергей Собянин. Открыть высокотехнологичную площадку планируют в 2024 году, а общая строительная готовность составляет 62%.

На одной территории сконцентрируют ключевые организации ракетно-космической промышленности. Это и отраслевые институты, и предприятия, и ситуационный центр с главным офисом "Роскосмоса".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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