Собянин: более десяти проектов благоустройства реализовали в этом году в ВАО

На востоке Москвы с начала 2023 года реализовали больше десятка проектов благоустройства. О самых интересных подробно рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Например, в Косине-Ухтомском привели в порядок парк у Святого озера. Здесь появились спортплощадки и даже зона с шезлонгами. Также в этом районе реконструировали два пешеходных моста, которые стали новым местом для променада.

В Новогирееве поэтапно благоустраивают парк на Зеленом проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.