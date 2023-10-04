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04 октября, 09:00

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Собянин: более десяти проектов благоустройства реализовали в этом году в ВАО

Собянин: более десяти проектов благоустройства реализовали в этом году в ВАО

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На востоке Москвы с начала 2023 года реализовали больше десятка проектов благоустройства. О самых интересных подробно рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Например, в Косине-Ухтомском привели в порядок парк у Святого озера. Здесь появились спортплощадки и даже зона с шезлонгами. Также в этом районе реконструировали два пешеходных моста, которые стали новым местом для променада.

В Новогирееве поэтапно благоустраивают парк на Зеленом проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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