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Новости

04 октября, 07:30

Технологии

ИИ способен распознавать признаки свыше 20 различных заболеваний – Собянин

ИИ способен распознавать признаки свыше 20 различных заболеваний – Собянин

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Искусственный интеллект стал надежным помощником для врачей столицы. Нейросеть может распознать патологии, невидимые человеческому глазу. За три года проанализировано почти 3 миллиона КТ-исследований и спасены тысячи жизней.

Как отметил Сергей Собянин, на данный момент искусственный интеллект умеет распознавать признаки свыше 20 различных заболеваний. Количество тестов, обработанных нейросетью, превысило уже 9 миллионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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