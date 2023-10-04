ИИ способен распознавать признаки свыше 20 различных заболеваний – Собянин

Искусственный интеллект стал надежным помощником для врачей столицы. Нейросеть может распознать патологии, невидимые человеческому глазу. За три года проанализировано почти 3 миллиона КТ-исследований и спасены тысячи жизней.

Как отметил Сергей Собянин, на данный момент искусственный интеллект умеет распознавать признаки свыше 20 различных заболеваний. Количество тестов, обработанных нейросетью, превысило уже 9 миллионов.

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