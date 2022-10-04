Собянин открыл после капремонта педиатрический корпус Морозовской больницы

Педиатрический корпус Морозовской больницы открыли после капитального ремонта. В церемонии участвовал Сергей Собянин.

Отремонтированные корпус – это семиэтажное здание, оснащенное самым современным оборудованием. Теперь там есть 169 педиатрических и 11 реанимационных коек и четыре изоляционных бокса для новорожденных. Ежегодно там смогут получать медпомощь 15 тысяч детей.

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