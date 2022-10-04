Морозовская детская больница продолжила переживать свое новое рождение

В Морозовской больнице после капитального ремонта открылся семиэтажный педиатрический корпус. В церемонии участвовал Сергей Собянин.

Теперь это современное здание, где есть все необходимое для размещения и детей, и родителей. Лечение там смогут проходить до 15 тысяч пациентов в год. Первые из них уже получают медицинскую помощь.

Как выглядят обновленные палаты и кабинеты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.