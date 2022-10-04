Собянин открыл после капремонта педиатрический корпус № 1 Морозовской детской ГКБ

Педиатрический корпус Морозовской больницы открыли после капитального ремонта. В церемонии участвовал Сергей Собянин.

Отремонтированные корпус – это семиэтажное здание, оснащенное самым современным оборудованием. Ежегодно там смогут получать медпомощь 15 тысяч детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.