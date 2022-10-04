Собянин открыл после капремонта педиатрический корпус Морозовской больницы

Педиатрический корпус № 1 Морозовской больницы открыли после капитального ремонта. На церемонии присутствовал Сергей Собянин. Корпус уже принял первых пациентов.

Это семиэтажное здание, оснащенное самым современным оборудованием. Ежегодно получать медпомощь смогут 15 тысяч детей.

Как выглядит обновленный педиатрический корпус? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.