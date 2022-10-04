Новости часа: ветераны получат единовременную выплату к годовщине битвы под Москвой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские ветераны получат единовременную выплату к годовщине битвы под Москвой, сообщил Сергей Собянин.

300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы из-за непогоды. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Ретейлер H&M закрыл более 40% магазинов в России. Об этом заявили в компании.