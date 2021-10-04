Собянин открыл движение по транспортной связке СВХ и СЗХ

Новая транспортная связка запущена между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами. Движение открыл Сергей Собянин.

"Крупнейший проект – это Северо-Восточная хорда, которая на 80% уже построена. Сегодня запускается важный участок – соединение между Северо-Западной хордой и Северо-Восточной хордой. Очень важный и нужный участок, который разгрузит действующую магистраль и соединит два этих больших проекта", – сказал мэр.

По его словам, были также построены два моста через реку Лихоборку и два путепровода через железную дорогу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.