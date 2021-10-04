Собянин открыл транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд

Сергей Собянин открыл движение по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд и прилегающей улично-дорожной сети.

Мэр подчеркнул, что продолжается работа над созданием хордового сообщения в столице.

"Сегодня запускается важный участок – соединение между Северо-Западной хордой и Северо-Восточной хордой. Очень важный и нужный участок, который разгрузит действующую магистраль и соединит два этих больших проекта", – сказал Собянин.

По его словам, были также построены два моста через реку Лихоборку и два путепровода через железную дорогу.

"Строители справились с этой задачей. Я надеюсь, что до конца следующего года весь проект Северо-Восточной хорды тоже будет запущен", – заключил Собянин.

Строительство связки Северо-Восточной и Северо-Западной хорд начали в апреле 2019 года и завершили на девять месяцев раньше срока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.