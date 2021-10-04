Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю в столице составил 30%. По его словам, такая ситуация вызывает тревогу.

"За последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30%, рост госпитализаций больше 20%, что говорит об отрицательной динамике ситуации с коронавирусом", – сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Мэр уточнил, что в столице показатели заболеваемости COVID-19 пока в 2 раза ниже пиковых значений.

"Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу. Мы видим очевидный рост, сильный рост заболеваемости. В Москве пока эти показатели в два раза ниже пиковых значений", – подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы назвал перспективным увеличение массового тестирования, в том числе экспресс-тестами, когда результат известен уже через 10 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.