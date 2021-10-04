Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве на 30%

Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю в Москве составил 30%. По его словам, такая ситуация вызывает тревогу.

Мэр уточнил, что в столице показатели заболеваемости COVID-19 пока в 2 раза ниже пиковых значений.

Кроме того, Собянин добавил, что столичные власти намерены вернуться к практике лотерей после вакцинации горожан от коронавируса.