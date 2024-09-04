Новости часа: комфортный проезд будет создан между ТТК и проспектом Багратиона

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию участка проектируемого проезда № 2017 закончат в сентябре. Он позволит комфортно добираться от ТТК до проспекта Багратиона. Об этом заявил Сергей Собянин.

Современное городское пространство обустроят у станции метро "Печатники" БКЛ, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Третий в 2024 году парад трамваев пройдет в Останкинском районе, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.