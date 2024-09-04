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Новости

Новости

04 сентября, 16:45

Новости

Новости часа: комфортный проезд будет создан между ТТК и проспектом Багратиона

Новости часа: комфортный проезд будет создан между ТТК и проспектом Багратиона

Собянин объявил о запуске движения на участке от Большой Филевской улицы до ТТК

Сергей Собянин, рассказал, как проходила реконструкция ГКБ имени Вересаева

"Мой район. Новости": запущено движение на участке от Большой Филевской улицы до ТТК

Новости часа: еще 36 набережных приведут в порядок в столице до 2030 года

Собянин: еще 36 набережных Москвы будут приведены в порядок до 2030 года

Новости часа: Собянин открыл лечебный корпус ГКБ имени Вересаева после реконструкции

Собянин: запущено движение на участке от Большой Филевской улицы до ТТК

Сергей Собянин: центр женского здоровья и роддом появятся в ГКБ имени Вересаева

Собянин: запущено движение на участке от Большой Филевской улицы до ТТК

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию участка проектируемого проезда № 2017 закончат в сентябре. Он позволит комфортно добираться от ТТК до проспекта Багратиона. Об этом заявил Сергей Собянин.

Современное городское пространство обустроят у станции метро "Печатники" БКЛ, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Третий в 2024 году парад трамваев пройдет в Останкинском районе, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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