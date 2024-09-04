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04 сентября, 22:15

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Сергей Собянин, рассказал, как проходила реконструкция ГКБ имени Вересаева

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Собянин открыл обновленный лечебный корпус № 2 ГКБ имени Вересаева

4 сентября Сергей Собянин открыл обновленный второй лечебный корпус больницы имени Вересаева. Во время своего визита он рассказал, что в 2022 году в медучреждении заработал флагманский центр, а в 2023-м после реконструкции был запущен первый лечебный корпус.

Второй модернизированный корпус площадью больше 10 тысяч квадратных метров рассчитан на 275 мест. Помимо отделений для лечения болезней сердца, в здании разместили эндокринологическое, нейрохирургическое и терапевтическое отделения, а также операционный блок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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