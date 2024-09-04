Собянин: еще 36 набережных Москвы будут приведены в порядок до 2030 года

До 2030 года в Москве приведут в порядок 36 набережных. О том, как изменятся территории вдоль главной городской реки, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что в городе планируют благоустроить парки Большого и Малого Строгинских затонов, "Коломенское" и "Яуза", а также реабилитировать более 130 водных объектов. Это позволит создать новые места отдыха с удобной инфраструктурой.

За 13 лет в Москве благоустроили уже 42 набережных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.