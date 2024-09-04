Новости часа: запущено движение на участке от Большой Филевской улицы до ТТК

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На участке от Большой Филевской улицы до Третьего транспортного кольца запустили движение. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ученики медицинских классов столицы посетили форум-фестиваль "Москва 2030", сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

При хорошей погоде сезон летних веранд в Москве продлится до ноября, заявили в департаменте торговли и услуг.