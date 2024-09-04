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Новости

Новости

04 сентября, 13:00

Новости

Новости часа: запущено движение на участке от Большой Филевской улицы до ТТК

Новости часа: запущено движение на участке от Большой Филевской улицы до ТТК

Собянин открыл обновленный лечебный корпус № 2 ГКБ имени Вересаева

Собянин подвел итоги работы столичного комплекса городского хозяйства

Новости часа: Собянин подвел итоги работы столичного комплекса городского хозяйства

Более 2,5 тысячи объектов приведут в порядок в Москве в текущем году

Сергей Собянин одобрил строительство школы и детского сада в Западном Дегунине

Собянин: жители еще 4 районов Москвы получили доступ к речному электротранспорту

Собянин рассказал, какие соцобъекты будут построены на юго-востоке Москвы

Собянин сообщил об открытии четырех новых причалов для речного электротранспорта

Новости часа: почти 30 тысяч жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На участке от Большой Филевской улицы до Третьего транспортного кольца запустили движение. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ученики медицинских классов столицы посетили форум-фестиваль "Москва 2030", сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

При хорошей погоде сезон летних веранд в Москве продлится до ноября, заявили в департаменте торговли и услуг.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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