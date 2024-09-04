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04 сентября, 07:15

Новости

Собянин подвел итоги работы столичного комплекса городского хозяйства

Собянин подвел итоги работы столичного комплекса городского хозяйства

Новости часа: Собянин подвел итоги работы столичного комплекса городского хозяйства

Более 2,5 тысячи объектов приведут в порядок в Москве в текущем году

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Более 2,5 тысячи объектов преобразятся в 2024 году в Москве. Итоги реализации программы развития городской среды подвел Сергей Собянин. Среди уже благоустроенных объектов – крупные парки, пруды и набережные, а также территории возле транспортных объектов, дворы, бульвары и почти 700 улиц.

Масштабные работы идут и в московских поликлиниках: на данный момент на стадии модернизации находятся более 100 зданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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