Собянин подвел итоги работы столичного комплекса городского хозяйства

Более 2,5 тысячи объектов преобразятся в 2024 году в Москве. Итоги реализации программы развития городской среды подвел Сергей Собянин. Среди уже благоустроенных объектов – крупные парки, пруды и набережные, а также территории возле транспортных объектов, дворы, бульвары и почти 700 улиц.

Масштабные работы идут и в московских поликлиниках: на данный момент на стадии модернизации находятся более 100 зданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.