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04 сентября, 00:00

Новости

Новости часа: Собянин подвел итоги работы столичного комплекса городского хозяйства

Новости часа: Собянин подвел итоги работы столичного комплекса городского хозяйства

Более 2,5 тысячи объектов приведут в порядок в Москве в текущем году

Сергей Собянин одобрил строительство школы и детского сада в Западном Дегунине

Собянин: жители еще 4 районов Москвы получили доступ к речному электротранспорту

Собянин рассказал, какие соцобъекты будут построены на юго-востоке Москвы

Собянин сообщил об открытии четырех новых причалов для речного электротранспорта

Новости часа: почти 30 тысяч жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Новости часа: более 70 жилых домов строят и проектируют в Москве

Новости часа: более полумиллиона москвичей присоединились к платформе "Город идей"

Новости часа: почти 30 тыс жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин подвел итоги работы столичного комплекса городского хозяйства и наградил его сотрудников. Церемония награждения проходила в рамках торжественного мероприятия в концертном зале "Москва".

В августе в Москве родились более 10 тысяч детей, сообщил столичный комплекс социального развития.

Первые заморозки возможны на севере и востоке Московского региона в конце рабочей недели, предупредил Гидрометцентр.

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