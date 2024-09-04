Новости часа: Собянин подвел итоги работы столичного комплекса городского хозяйства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин подвел итоги работы столичного комплекса городского хозяйства и наградил его сотрудников. Церемония награждения проходила в рамках торжественного мероприятия в концертном зале "Москва".

В августе в Москве родились более 10 тысяч детей, сообщил столичный комплекс социального развития.

Первые заморозки возможны на севере и востоке Московского региона в конце рабочей недели, предупредил Гидрометцентр.