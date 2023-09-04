Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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04 сентября, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 сентября

Новости часа: "Москвич 6" можно будет купить в трех комплектациях

Новости часа: Собянин дал старт серийному производству седана "Москвич 6"

Собянин сообщил о запуске серийного производства новой модели "Москвича"

Новости часа: в столице открыли прием заявок на технологический конкурс "Зеленая Москва"

Новости часа: уже 26 тысяч автомобилей произвели на автозаводе "Москвич"

Собянин дал старт серийному производству седана "Москвич 6"

Собянин сообщил о запуске серийного производства новой модели "Москвича"

Новости часа: в столице начали серийную сборку нового седана "Москвич 6"

Собянин поздравил столичных школьников с победой на Международной олимпиаде по информатике

Сергей Собянин в преддверии Дня города вручил государственные и городские награды заслуженным жителям Москвы. Ордена, медали и почетные звания получили врачи, учителя, строители и общественные деятели. Мэр также поздравил 17 победителей премии Москвы в области литературы и искусства.

В Минздраве призвали россиян заранее сделать прививки от гриппа и ОРВИ перед началом сезона заболеваний. Как объясняют специалисты, на формирование иммунитета требуется около месяца.

Возраст отсрочки от службы в армии для сотрудников IT-компаний с 2024 года будет повышен с 27 до 30 лет. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ необходим в связи с законом о постепенном увеличении призывного возраста. По новым правилам призыву будут подлежать те, кому в 2024 году исполнится 27 лет.

Самолеты Черноморского флота уничтожили четыре катера с десантом ВСУ, которые шли по направлению к Крыму. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Речь идет о быстроходных военных суднах американского производства.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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