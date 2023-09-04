Собянин поздравил столичных школьников с победой на Международной олимпиаде по информатике

Московские школьники выиграли две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике. Сергей Собянин поздравил ребят и их наставников в своем телеграм-канале.

Награды завоевали Иван Пискарев из школы № 2086 и Антон Степанов из лицея "Вторая школа" имени Овчинникова. Соревнования проходили в Венгрии и школьникам удалось показать себя среди команд из 90 стран. В финале они решали и программировали три алгоритмические задачи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.