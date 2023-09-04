Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

04 сентября, 12:30

Общество

Новости часа: в столице открыли прием заявок на технологический конкурс "Зеленая Москва"

Новости часа: в столице открыли прием заявок на технологический конкурс "Зеленая Москва"

Новости часа: Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в столице

Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Собянин рассказал об уникальной цифровой экосистеме московского здравоохранения

Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

Новости часа: Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в Москве

Собянин рассказал о развитии единой цифровой платформы здравоохранения Москвы

Собянин поздравил столичных школьников с победой на Международной олимпиаде по информатике

Собянин: более 209 тыс. жителей ВАО получат новые квартиры по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Лучшие проекты конкурса "Зеленая Москва" протестируют на предприятиях Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Программу патриотического воспитания школьников запустили в Москве. Это данные департамента образования.

Более чем в 1,5 раза увеличили производство московские ювелирные заводы. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

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