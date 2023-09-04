Новости часа: в столице открыли прием заявок на технологический конкурс "Зеленая Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Лучшие проекты конкурса "Зеленая Москва" протестируют на предприятиях Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Программу патриотического воспитания школьников запустили в Москве. Это данные департамента образования.

Более чем в 1,5 раза увеличили производство московские ювелирные заводы. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.