Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

Новости

04 сентября, 12:00

Общество

Новости часа: Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в столице

Новости часа: Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в столице

Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Собянин рассказал об уникальной цифровой экосистеме московского здравоохранения

Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

Новости часа: Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в Москве

Собянин рассказал о развитии единой цифровой платформы здравоохранения Москвы

Собянин поздравил столичных школьников с победой на Международной олимпиаде по информатике

Собянин: более 209 тыс. жителей ВАО получат новые квартиры по программе реновации

Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые откроют на востоке столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Машиностроение Москвы после десятилетий депрессии переживает подъем. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около двух тысяч московских подростков стали участниками летнего проекта "Стажировки". Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

В московском симуляционном центре завершили обучение первой группы сиделок. Об этом заявили власти.

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