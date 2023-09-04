Новости часа: Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Машиностроение Москвы после десятилетий депрессии переживает подъем. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около двух тысяч московских подростков стали участниками летнего проекта "Стажировки". Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

В московском симуляционном центре завершили обучение первой группы сиделок. Об этом заявили власти.