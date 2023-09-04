Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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04 сентября, 22:45

Город

Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Собянин рассказал об уникальной цифровой экосистеме московского здравоохранения

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Новости часа: Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Сергей Собянин открыл два новых корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Одним из них стало историческое здание "Фанагорийских казарм".

Что изменится для студентов и преподавателей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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