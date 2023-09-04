Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

В столице начался прием заявок на первый технологический конкурс инноваций "Зеленая Москва". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Принять участие могут российские стартапы, которые создают технологии в области защиты окружающей среды. Анкеты Агентство инноваций Москвы принимает до 8 октября. Лучшие проекты пройдут тестирование, их внедрят на городских предприятиях.

Среди партнеров конкурса – крупнейшие российские компании, которые заинтересованы в решениях для умной сортировки отходов, возобновляемой энергии, технологий 5G в области экологии и многих других. За два года в Москве провели 26 технологических конкурсов в разных сферах. Стартапы привлекли около 1,3 миллиарда рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.