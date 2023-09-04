Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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04 сентября, 11:30

Спорт

Новости часа: Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

Новости часа: Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в Москве

Собянин рассказал о развитии единой цифровой платформы здравоохранения Москвы

Собянин поздравил столичных школьников с победой на Международной олимпиаде по информатике

Собянин: более 209 тыс. жителей ВАО получат новые квартиры по программе реновации

Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые откроют на востоке столицы

Собянин: венчурные инвесторы смогут компенсировать 50% вложений в стартапы

Новости часа: День города в Москве пройдет на 26 фестивальных площадках

Собянин рассказал, как приводят в порядок территории у будущих станций метро

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о создании в Москве кинокластера мирового уровня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Город начинает прием заявок на первый технологический конкурс инноваций "Зеленая Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Заморозка годового абонемента на карте "Тройка" стала доступна в приложении "Метро Москвы". Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Современный спортивный кластер появится в парке в пойме реки Жужа. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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