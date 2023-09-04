Новости часа: Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Город начинает прием заявок на первый технологический конкурс инноваций "Зеленая Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Заморозка годового абонемента на карте "Тройка" стала доступна в приложении "Метро Москвы". Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Современный спортивный кластер появится в парке в пойме реки Жужа. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.