Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в Москве

Московские предприятия увеличивают выпуск продукции машиностроения. Известно, что на более чем 260 столичных предприятиях машиностроения работают свыше 11,7 тысяч человек.

Как отметил Сергей Собянин в своем посте, возрождение и развитие этой отрасли является одной из важнейших задач новой индустриализации. По его словам, машиностроение переживает подъем. Например, производство турбин, насосов, компрессоров выросло более чем на 35%.

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