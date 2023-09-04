Собянин рассказал о развитии единой цифровой платформы здравоохранения Москвы

Больше 19 миллионов москвичей пользуются электронными медицинскими картами. О том, как умные технологии помогают врачам и пациентам, в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, единая цифровая платформа здравоохранения столицы – это объединение технологий, помогающих облегчить работу врачам, а пациентам – получить качественную и быструю медицинскую помощь. Они сопровождают горожан на каждом этапе: от записи и диагностики до лечения и последующего наблюдения.

Также мэр столицы рассказал о цифровых сервисах исследования лучевой диагностики и голосового ввода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.