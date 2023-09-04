Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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04 сентября, 07:45

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Собянин рассказал о развитии единой цифровой платформы здравоохранения Москвы

Собянин рассказал о развитии единой цифровой платформы здравоохранения Москвы

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Больше 19 миллионов москвичей пользуются электронными медицинскими картами. О том, как умные технологии помогают врачам и пациентам, в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, единая цифровая платформа здравоохранения столицы – это объединение технологий, помогающих облегчить работу врачам, а пациентам – получить качественную и быструю медицинскую помощь. Они сопровождают горожан на каждом этапе: от записи и диагностики до лечения и последующего наблюдения.

Также мэр столицы рассказал о цифровых сервисах исследования лучевой диагностики и голосового ввода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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