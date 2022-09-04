Программа "Мой район" является постоянным процессом повышения качества жизни – Собянин

Программа "Мой район" не имеет точного срока завершения. Это постоянный процесс повышения качества жизни в каждом районе Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

По его словам, многие проекты по благоустройству в Москве реализуют именно в рамках этой программы. А все проблемы, о которых рассказывают люди, решаются поэтапно.

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