Более 400 домов одновременно проектируют и строят в Москве по реновации – Собянин

Более 400 домов одновременно проектируют и строят в Москве для программы реновации.

В перспективе в эти новостройки переедут 200 тысяч человек. Как уточнил Сергей Собянин, только к концу года новые квартиры получат порядка ста тысяч москвичей.

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