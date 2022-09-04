Речные маршруты становятся альтернативой другим видам городского транспорта – Собянин

Речные маршруты становятся альтернативой другим видам городского транспорта. Так, например, от Северного речного вокзала удобно добираться в Захарково и Химки, и это удается быстрее, чем на собственном авто.

Вокзалу в этом году исполняется 85 лет. Как отметил Сергей Собянин, благодаря реставрации историческое здание, открытое в 1937 году, удалось сохранить. Все ценные элементы также восстановили. Там отремонтировали арки причалов, скульптуры, воссоздали фонтаны. При благоустройстве парка старались вернуть его исторический облик и планировку, привели в порядок и набережную.

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