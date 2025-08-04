Мэр Москвы: усадьбе Кусково исполнилось 310 лет

Усадьба Кусково празднует 310 лет со дня основания. Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что Кусково стало одним из самых популярных мест отдыха в Москве. По словам мэра, ансамбль XVIII века – это уникальное историческое пространство и единственный в России Музей керамики.

В последние годы в усадьбе ведутся масштабные реставрационные работы. Уже обновили регулярный парк, фасады Дворца, Голландского и Итальянского домиков, павильон "Грот", Обелиск и колонны со статуей Минервы. В 2022 году завершили благоустройство лесопарка, сейчас идут работы в Швейцарском домике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.