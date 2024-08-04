Собянин заявил, что 8 888 человек стали участниками ночного забега в Москве

Сергей Собянин сообщил, что 8 888 человек стали участниками ночного забега в столице на дистанцию десять километров.

Несколько улиц в московском районе Хамовники перекрывали в ночь на 4 августа из-за проведения ночного забега. Бегуны стартовали у стен Малой спортивной арены и пробежали по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а также по территории Олимпийского комплекса "Лужники". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

