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04 августа, 10:30

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Собянин заявил, что 8 888 человек стали участниками ночного забега в Москве

Собянин заявил, что 8 888 человек стали участниками ночного забега в Москве

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Сергей Собянин сообщил, что 8 888 человек стали участниками ночного забега в столице на дистанцию десять километров.

Несколько улиц в московском районе Хамовники перекрывали в ночь на 4 августа из-за проведения ночного забега. Бегуны стартовали у стен Малой спортивной арены и пробежали по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а также по территории Олимпийского комплекса "Лужники". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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