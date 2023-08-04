Собянин: сегодня "Олимпийский" переживает свое второе рождение

Город спорта, культуры и развлечений появится на Олимпийском проспекте после реконструкции спортивного комплекса "Олимпийский". Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра работ по реконструкции.

Обновленный комплекс будет включать в себя арену, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы, а также малый концертный зал. Водный комплекс станет настоящим спортивным курортом в центре Москвы. Здесь появится 15 бассейнов, а также аквапарк.

Строительная готовность объекта составляет 40%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.