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Собянин: сегодня "Олимпийский" переживает свое второе рождение

Собянин: сегодня "Олимпийский" переживает свое второе рождение

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Собянин рассказал, каким будет возрожденный спорткомплекс "Олимпийский"

Собянин рассказал о проекте возрождения спорткомплекса "Олимпийский"

Город спорта, культуры и развлечений появится на Олимпийском проспекте после реконструкции спортивного комплекса "Олимпийский". Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра работ по реконструкции.

Обновленный комплекс будет включать в себя арену, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы, а также малый концертный зал. Водный комплекс станет настоящим спортивным курортом в центре Москвы. Здесь появится 15 бассейнов, а также аквапарк.

Строительная готовность объекта составляет 40%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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