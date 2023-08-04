Собянин рассказал о проекте возрождения спорткомплекса "Олимпийский"

Реконструкция комплекса "Олимпийский" стала крупнейшим проектом модернизации спортивной инфраструктуры Москвы. Устаревший стадион, который возвели еще к Олимпиаде-80, превращают в современное пространство.

Сергей Собянин побывал на объекте и отметил, что после реконструкции "Олимпийский" станет одним из крупнейших в мире многофункциональных комплексов, включающих в себя спортивную, развлекательную и культурную функции.

После завершения всех работ площадь спорткомплекса будет 850 тысяч квадратных метров. Кроме того, концертных площадок в комплексе будет больше: малая – на две тысячи мест в отдельном здании и большая – для 12 тысяч зрителей на главной арене.

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