Собянин рассказал, каким будет возрожденный спорткомплекс "Олимпийский"

Реконструкция комплекса "Олимпийский" стала крупнейшим проектом модернизации спортивной инфраструктуры Москвы. Устаревший стадион, который возвели еще к Олимпиаде-80, превращают в современное пространство.

Сергей Собянин побывал на объекте и отметил, что после реконструкции "Олимпийский" станет одним из крупнейших в мире многофункциональных комплексов, включающих в себя спортивную, развлекательную и культурную функции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.