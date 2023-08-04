Новости часа: Собянин рассказал о проекте возрождения спорткомплекса "Олимпийский"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Закончить реконструкцию спорткомплекса "Олимпийский" планируют в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра строительных работ на объекте.

Склад с резиной и пластиком загорелся в подмосковной Яхроме. Об этом заявили в МЧС.

Роспотребнадзор запретил купание на пляже "Левобережный" и на "Головинских прудах". Соответствующее предупреждение появилось на официальном портале ведомства.