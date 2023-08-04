Новости часа: служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию почти 70 тыс горожан

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 70 тысяч москвичей получили помощь с профориентацией и разработкой карьерной стратегии в службе занятости. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Спасатели столицы усилили патрулирование водоемов из-за жары. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Предложения по развитию программы льготного автокредитования нужно проработать до 1 октября. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.