Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

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Общество

Новости часа: служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию почти 70 тыс горожан

Новости часа: служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию почти 70 тыс горожан

Собянин рассказал о благоустройстве зон около столичных водоемов

Собянин рассказал о развитии инновационных и социально значимых бизнес-проектов в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Мирошниченко

Новости часа: Собянин назвал сроки завершения благоустройства Воробьевской набережной

Собянин назвал сроки завершения благоустройства Воробьевской набережной

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Мирошниченко

Новости часа: Собянин рассказал, какие скверы на севере Москвы благоустроят в этом году

Собянин показал уникальные исторические дома, отреставрированные в Денежном переулке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 70 тысяч москвичей получили помощь с профориентацией и разработкой карьерной стратегии в службе занятости. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Спасатели столицы усилили патрулирование водоемов из-за жары. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Предложения по развитию программы льготного автокредитования нужно проработать до 1 октября. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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