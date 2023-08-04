Собянин рассказал о благоустройстве зон около столичных водоемов

В этом году в Москве планируют благоустроить вдвое больше зон отдыха у воды, чем год назад. О работах, которые идут в данный момент, и о том, что уже сделано рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Так, в Северном районе приводят в порядок парк "Долгие пруды", историческое место с памятником культурного наследия – усадьбой Виноградово и системой каскадных прудов. В Косино-Ухтомском районе благоустраивают территории у Черного и Белого озер. Там появятся площадки для игры в футбол, баскетбол, зона с тренажерами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.