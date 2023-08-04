Собянин рассказал о развитии инновационных и социально значимых бизнес-проектов в Москве

В Москве запустили производство модулей для создания готовых квартир в многоэтажных домах. Аналогов подобных конструкций в мире нет.

Как рассказал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин, в данный момент компания-инвестор собирает 100 тысяч квадратных метров таких модулей, а в планах – увеличить выпуск в пять раз. Для этих целей уже возводится вторая очередь завода. Там будут делать строительные материалы, которые раньше приходилось закупать за рубежом.

Это уже не первый инновационный проект, который реализуют в столице. Для поддержки инвесторов в Москве работает целая система. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.