Сергей Собянин осмотрел новые детский сад и школу в Орехово-Борисово Южном. Оба учреждения войдут в состав школы № 1636.

Детский сад находится на Ясеневой улице и занимает площадь в 6,5 тысяч квадратных метров. Это трехэтажное здание с игровыми комнатами, спальнями, буфетом и раздевалками. Группы для самых маленьких разместят на первом этаже, где есть выходы к игровым площадками. Детский сад планируют открыть к концу лета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

