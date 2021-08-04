Сергей Собянин и Михаил Ковальчук осмотрели обновленный Дом ученых Курчатовского института

13:45
Сергей Собянин и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук осмотрели итоги восстановления Дома ученых имени академика Александрова Курчатовского института.
В здании создана библиотека, творческая мастерская и балетный класс. Там обустроили актовый зал на 430 мест и шахматную комнату. Также специалисты восстановили исторический фасад здания, а у дома разбили газоны, цветники и высадили деревья. С 2015 года Дом ученых включен в перечень объектов культурного наследия Москвы.
"Здесь буквально 1 сентября будет открыт спортивный кластер, восстановлен Дом культуры, спасибо огромное. Это было обветшавшее здание, на самом деле, это памятник культуры, во-первых, а во-вторых, это первый дом культуры в нашей стране", – сказал Собянин.
Обновленный Дом ученых имени академика А. П. Александрова ориентирован на профессиональное научное сообщество и творческую молодежь. При Курчатовским институте был также открыт детский технопарк.
Сотрудники института и приглашенные преподаватели обучают школьников биоэнергетике, робототехнике, нанотехнологиям и микроэлектронике. В технопарке работают лаборатории, посвященные естественно-научным исследованиям и информационным технологиям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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