Термин "спальные районы" больше не соответствует реальному положению дел – Собянин

Термин "спальные районы" уже не соответствует реальному положению дел в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин на своем сайте.

По словам градоначальника, около 90% москвичей проживают за пределами Третьего транспортного кольца. Он отметил, что эти кварталы привыкли называть "спальными районами".

"Но, по правде говоря, чем дальше, тем больше термин уже не соответствует реальному положению дел. В большинстве районов за пределами ТТК сегодня есть практически все для повседневной жизни и отдыха местных жителей – от магазинов и парков шаговой доступности до хороших школ и поликлиник", – написал мэр в своем блоге.

Градоначальник отметил, что наиболее сложным является вопрос с работой недалеко от дома.

"Тем не менее и в этой сфере происходит тектонический сдвиг. Благодаря строительству новых магазинов, офисов и технопарков последние 10 лет порядка 85% новых рабочих мест в Москве создаются в нецентральных районах", – подчеркнул Собянин.

По его словам, для ускорения этого процесса было принято решение возвращать инвесторам часть платы за право строительства нового жилья, если одновременно они создают места труда за пределами центра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.