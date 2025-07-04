Сергей Собянин назвал ключевые приоритеты развития ТиНАО

Тринадцать лет назад, 1 июля 2012 года, к Москве были присоединены Троицкий и Новомосковский округа. Столица увеличилась на 148 тысяч гектаров и начала активно развиваться на новых территориях. О главных приоритетах роста ТиНАО рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Уже 1 сентября откроется новый корпус школы № 2094 на 1 150 мест. Для учеников там предусмотрены кабинеты робототехники, музыки и пения, мастерская живописи, просторные спортивные залы. На территории школы расположены игровые площадки, футбольное поле и беговые дорожки.

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