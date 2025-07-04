Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 13:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин назвал ключевые приоритеты развития ТиНАО

Сергей Собянин назвал ключевые приоритеты развития ТиНАО

Собянин: еще 117 ультрабыстрых зарядок для электробусов установят в Москве

Собянин: в ММНКЦ имени Боткина открыт уникальный научно-академический корпус

Собянин открыл выставку о великом князе Сергее Александровиче

Собянин открыл выставку о великом князе Сергее Александровиче в Музее Москвы

Собянин: основные работы по модернизации Боткинской больницы завершены

Сергей Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

Сергей Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

Сергей Собянин: форум по беспилотным системам пройдет в Москве 7–17 августа

Сергей Собянин: Москва отметит День города 13 и 14 сентября

Тринадцать лет назад, 1 июля 2012 года, к Москве были присоединены Троицкий и Новомосковский округа. Столица увеличилась на 148 тысяч гектаров и начала активно развиваться на новых территориях. О главных приоритетах роста ТиНАО рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Уже 1 сентября откроется новый корпус школы № 2094 на 1 150 мест. Для учеников там предусмотрены кабинеты робототехники, музыки и пения, мастерская живописи, просторные спортивные залы. На территории школы расположены игровые площадки, футбольное поле и беговые дорожки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика